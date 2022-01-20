الأمم المتحدة تأمل بخفض التوتر بعد لقاء لافروف وبلينكن

أعربت الأمم المتحدة عن أملها بأن يؤدي اللقاء المرتقب بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن للحد من التوتر في أوكرانيا.

وحسب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فإن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قلق إزاء خطر التصعيد العسكري في أوكرانيا، وقال: "الأمين العام، يعرب عن بالغ قلقه على خلفية خطر أي تصعيد، بما في ذلك التصعيد العسكري في هذا الجزء من العالم، ويدعو إلى الحوار".

وأضاف: "سيعقد غدا لقاء بين وزير الخارجية الأميركي ووزير الخارجية الروسي، ونأمل أن يؤدي إلى خفض التصعيد".

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن لقاء بين بلينكن ولافروف من المقرر أن يعقد في جنيف يوم 21 يناير الجاري.

وأكدت الخارجية الروسية أن العمل جار على تنظيم اللقاء في وقت قريب.

يذكر أن روسيا كانت قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية بالتحضير لأي هجوم على أوكرانيا ونفت وجود مثل هذه الخطط لديها.

المصدر: "سبوتنيك"