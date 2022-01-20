رغم نفي موسكو المتكرر.. جونسون يطالب روسيا بعدم التحرك ضد أوكرانيا

وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، تحذيرات لروسيا من مغبة أي عمل عسكري في أوكرانيا، وذلك رغم نفي موسكو على أعلى المستويات نيتها التحرك عسكريا ضد كييف.

وقال لصحفيين "لا شك أنه إذا قامت روسيا بأي شكل من أشكال التوغل، بأي حجم كان، أعتقد بأنه سيشكل كارثة، ليس فقط لأوكرانيا إنما لروسيا، وسيمثل كارثة للعالم".

وجاء تصريح جونسون قبل انضمامه إلى المحادثات بين الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين في برلين بشأن الملف الأوكراني.

يشار إلى أن روسيا رفضت مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدا ولا ينبغي أن يقلق أحدا.

من جانب آخر صرحت موسكو مرارا وتكرارا أن كييف لا تمتثل لاتفاقيات مينسك، وتطيل المفاوضات لحل النزاع في دونباس.

وفي نهاية عام 2021، نشرت روسيا مسودتي معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، حيث تطالب موسكو في هاتين المسودتين من شركائها الغربيين بضمانات قانونية مكتوبة تنص على رفض المزيد من توسع الناتو إلى الشرق، وعدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي.

المصدر: "أ ف ب" + "نوفوستي"