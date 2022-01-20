دراسة تؤكد ارتفاع مستويات الأجسام المضادة عند مزج "سبوتنيك لايت" مع لقاحات أخرى

أظهرت دراسة أجريت على مزيج من لقاحات "سبوتنيك لايت"، و"أسترازينيكا"، و"سينوفارم"، و"موديرنا"، و"كانسينو"، أن جميع التركيبات تعطي مستويات أعلى من الأجسام المضادة لفيروس كورونا.

وأعلن عن نتائج الدراسة مركز "غاماليا" الروسي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الخميس.

وجاء في تقرير نتائج الدراسة المشتركة للمركز والمعهد الوطني الإيطالي للأمراض المعدية أنه "على وجه الخصوص، أظهرت دراسة مزيج من لقاحات "سبوتنيك لايت" و"أسترازينيكا" و"سينوفارم" و"موديرنا" و"كانسينو"، التي أجريت في خمس مقاطعات في الأرجنتين، أن كل توليفة مع "سبوتنيك لايت" توفر مستويات أعلى من الأجسام المضادة والخلايا التائية، مقارنة بجدول التطعيم المتجانس (نفس اللقاح) كجرعتين الأولى والثانية)".

ووفقا للتقرير، يدعو فريق تطوير لقاح "سبوتنيك" إلى إجراء مقارنة مفتوحة وشفافة بين اللقاحات المختلفة، وقد بدأ بشراكات مع مصنعي الأدوية الأخرى لإجراء أبحاث مشتركة في عدد من البلدان.

وفي وقت سابق، قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، بهذا الصدد، "إن المزيد والمزيد من البلدان تسجل "سبوتنيك لايت" كمعزز شامل لزيادة مدة عمل اللقاحات الأخرى ضد فيروس كورونا".

وأظهرت الدراسات مستوى عال من الأمان في استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" بالمقارنة مع جميع اللقاحات الأخرى، ودون ظهور آثار جانبية خطيرة بعد التطعيم في أي تركيبة".

المصدر: "سبوتنيك"