وزارة الدفاع الروسية: الأسطول البحري سيجري سلسة تدريبات ضخمة بداية من يناير في جميع مناطق تمركزه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن البحرية الروسية ستجري سلسلة من التدريبات الضخمة خلال شهري يناير وفبراير في جميع المناطق الخاضعة لمسؤولية الأساطيل الروسية.

وقالت وزارة الدفاع إن "البحرية الروسية ستجري سلسلة من التدريبات في جميع مجالات مسؤولية الأساطيل. ووفقا لخطة تدريب القوات المسلحة لروسيا الاتحادية لعام 2022، في يناير وفبراير، تحت الإشراف العام للقائد العام للقوات البحرية الأميرال نيكولاي إيفمينوف.

ووفقا لوزارة الدفاع سيشارك في الترديبات حوالي 10 آلاف جندي، و140 سفينة حربية وسفن دعم، وأكثر من 60 طائرة، و1000 وحدة من المعدات العسكرية.