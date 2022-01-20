روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تلامس الـ39 ألفا وقفزة غير مسبوقة في موسكو وبطرسبورغ

لأول مرة منذ أكثر من شهرين، شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا زيادة بقرابة 39 ألف حالة خلال يوم، مع رصد قفزة غير مسبوقة في أكبر مدينتين في البلاد موسكو وسان بطرسبورغ.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية 38850 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 33899 إصابة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 13 نوفمبر الماضي.

وتخطت حصيلة الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو لأول مرة منذ بداية الجائحة عتبة الـ10 آلاف، برصد 11557 حالة خلال اليوم الأخير (مقابل 8795 إصابة في اليوم السابق)، بالإضافة إلى 2795 إصابة أخرى في مقاطعة موسكو، فيما سجلت في ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ 4753 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 4382 إصابة أمس)، ما يمثل زيادة غير مسبوقة أيضا.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 684 حالة وفاة (مقابل 698 وفاة أمس)، بينما تماثل 22920 مريضا للشفاء من العدوى.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 10 ملايين و938261 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 323376 حالة وفاة، وتسعة ملايين و950333 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 80.1 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 76.5 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الاجتماعية في البلاد بـ63.7 بالمئة.

وتعد هذه الزيادة الملموسة في مؤشر الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا خلال الفترة الأخيرة مرتبطة بتفشي متحور "أوميكرون" شديد العدوى من الفيروس التاجي.

المصدر: RT