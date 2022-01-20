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زاخاروفا تنتقد الصحفيين الأمريكيين على أسئلتهم لبايدن حول أوكرانيا

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زاخاروفا تنتقد الصحفيين الأمريكيين على أسئلتهم لبايدن حول أوكرانيا
Globallookpress MFA Russia
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الصحفيين الأمريكيين على الأسئلة عن أوكرانيا التي طرحوها على الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمره الصحفي.

وكتبت زاخاروفا في منشور على "تلغرام"، أنه "من الغريب كيف يتحدث الصحفيون خلال المؤتمر الصحفي لبايدن بكل ثقة عن هجوم روسيا على أوكرانيا، وكأنهم لم يسمعوا أبدا عن توسع الناتو شرقا والتزامات الدول الغربية الأمنية".

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وتساءلت: "هل هذه هي السذاجة غير المسموح بها؟ أعتقد أنه ضرب من إهمال جنائي للعمل".

وأضافت أن الحصفيين يتحدثون كأنهم "لا يعرفون أي شيء عن دعم واشنطن لاستفزازات كييف".

يذكر أن روسيا كانت قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية بالتحضير لأي هجوم على أوكرانيا ونفت وجود مثل هذه الخطط لديها.

المصدر: نوفوستي

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