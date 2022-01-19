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لأسباب شخصية بوكلونسكايا لن تذهب سفيرة إلى الرأس الأخضر

أخبار روسيا

لأسباب شخصية بوكلونسكايا لن تذهب سفيرة إلى الرأس الأخضر
Sputnik
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قالت ناتاليا بوكلونسكايا، في حديث لوسائل الإعلام، إنها لن تذهب إلى جمهورية الرأس الأخضر، للعمل كسفيرة لروسيا الاتحادية، وذلك لأسباب شخصية بحتة.

وأشارت إلى أنها، مستعدة لمواصلة العمل في أي منصب، يكون فيه ذلك مفيدا للدولة.

من جانبه أكد مصدر في الخارجية الروسية، هذا الخبر لوكالة "نوفوستي"، وقال: "لقد تغيرت الظروف الشخصية للسيدة نتاليا بوكلونسكايا، ولن يتم سفرها إلى هناك".

كان يجب أن تتوجه بوكلونسكايا، إلى مكان عملها الجديد قبل منتصف نوفمبر من العام الماضي.

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ووفقا لها، كان العائق في موضوع سفرها، يتعلق بإجراءات التوظيف. وأشارت إلى أنها لم تتلق أي راتب مقابل الخدمة الدبلوماسية.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عين ناتاليا بوكلونسكايا، في منتصف أكتوبر، سفيرة فوق العادة في جمهورية الرأس الأخضر.

المصدر: نوفوستي

 

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