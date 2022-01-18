البيت الأبيض يعلق على احتمال فصل روسيا عن نظام "سويفت" للتعاملات المصرفية

أعلن البيت الأبيض أنه لا يستبعد احتمال فصل روسيا عن نظام "سويفت" الدولي للتعاملات المصرفية في حال التصعيد ضد أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في مؤتمر صحفي دوري إن الإدارة الأمريكية لا تستبعد إمكانية فصل البنوك الروسية عن نظام "سويفت" في حال "صعّدت" تجاه أوكرانيا.

وأشارت إلى أن واشنطن تواصل مشاوراتها مع شركائها في هذا الصدد.

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وتابعت: "نواصل التشاور عن كثب مع شركائنا تجاه خيارات فرض عقوبات صارمة على موسكو في حال غزو روسيا لأوكرانيا".

وكان مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي أكد أمس الاثنين أن واشنطن لا تستبعد فصل روسيا عن نظام "سويفت" في حال التصعيد حول أوكرانيا.

وردا على طلب التعليق على تقارير بعض وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية حول أن واشنطن والاتحاد الأوروبي قررا استبعاد مثل هذا الخيار في التعامل مع روسيا، قال المسؤول إن "أي خيار لم يستبعد بعد".

تجدر الإشارة إلى أن موسكو نفت مرارا وجود أي نيّة لديها لشن هجوم على أوكرانيا، ورفضت اتهامات الدول الغربية وأوكرانيا لها بذلك.

المصدر: "نوفوستي" + RT