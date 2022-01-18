الكرملين يؤكد التحضيرات لزيارة رئيس الأرجنتين إلى روسيا
Globallookpress Manuel Cortina
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن زيارة الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إلى روسيا قيد التحضير.
وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء ردا على سؤال حول زيارة فرنانديز المرتقبة إلى موسكو في 3 فبراير المقبل: "صحيح أن زيارة رئيس الأرجنتين قيد التحضير".
وكانت الرئاسة الأرجنتينية قالت سابقا لوكالة "نوفوستي" الروسية إن رئيس الدولة سيزور روسيا مطلع الشهر المقبل وأنه يخطط للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
المصدر: "نوفوستي"
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