بيسكوف: تزويد أوكرانيا بمثل هذه الأسلحة "خطير للغاية"

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف المعلومات التي تحدثت عن احتمال توريد أسلحة متنوعة إلى أوكرانيا، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي المحمولة، بالأمر "الخطير للغاية".

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وأشار بيسكوف إلى أن المعلومات المتعلقة بعمليات توريد أسلحة متنوعة إلى أوكرانيا، بما في ذلك منظومات دفاع جوي محمولة، تتماشى مع مخاوف روسيا فيما يتعلق بـ "استيعاب أراضي أوكرانيا من قبل مختلف موردي الأسلحة".

وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بأن بلاده ستزود أوكرانيا بأسلحة دفاعية خفيفة مضادة للدبابات من أجل "الدفاع عن النفس".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ردا على سؤال عما إذا كان سيكون هناك رد فعل من جانب الاتحاد الروسي، مع الأخذ في الاعتبار وجود تصريحات من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الذين وعدوا أوكرانيا أيضا بأسلحة، بما في ذلك صواريخ جافلين وستينغر: "كل هذا يتماشى مع مخاوفنا بشأن استيعاب أراضي أوكرانيا من قبل مختلف موردي الأسلحة، والتي غالبا لا تكون دفاعية فحسب، بل وهجومية أيضا".

ولفت بيسكوف أيضا إلى أن الحديث إذا ما دار حول منظومات الدفاع الجوي المحمولة، فسيكون ذلك "خطيرا للغاية".

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي بهذا الشأن: "علاوة على ذلك، تقولون هنا كما يزعم، ولا أعرف مدى موثوقية ذلك، فقد جرى ذكر منظومات الدفاع الجوي المحمولة. تداول منظومات الدفاع الجوي المحمولة هو بشكل عام مادة منفصلة ينظمها القانون الدولي. هذا أمر خطير للغاية، ولا يساهم في خفض التوتر".

المصدر: نوفوستي