 
مباشر
عاجل
مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان يعلق على هجوم الحوثيين على أبو ظبي

بيسكوف: تزويد أوكرانيا بمثل هذه الأسلحة "خطير للغاية"

أخبار روسيا

بيسكوف: تزويد أوكرانيا بمثل هذه الأسلحة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s72s

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف المعلومات التي تحدثت عن احتمال توريد أسلحة متنوعة إلى أوكرانيا، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي المحمولة، بالأمر "الخطير للغاية".

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التقى زيلينسكي في كييف
وسائل إعلام: مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التقى زيلينسكي في كييف

وأشار بيسكوف إلى أن المعلومات المتعلقة بعمليات توريد أسلحة متنوعة إلى أوكرانيا، بما في ذلك منظومات دفاع جوي محمولة، تتماشى مع مخاوف روسيا فيما يتعلق بـ "استيعاب أراضي أوكرانيا من قبل مختلف موردي الأسلحة".

وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بأن بلاده ستزود أوكرانيا بأسلحة دفاعية خفيفة مضادة للدبابات من أجل "الدفاع عن النفس".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ردا على سؤال عما إذا كان سيكون هناك رد فعل من جانب الاتحاد الروسي، مع الأخذ في الاعتبار وجود  تصريحات من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الذين وعدوا أوكرانيا أيضا بأسلحة، بما في ذلك صواريخ جافلين وستينغر: "كل هذا يتماشى مع مخاوفنا بشأن استيعاب أراضي أوكرانيا من قبل مختلف موردي الأسلحة، والتي غالبا لا تكون دفاعية فحسب، بل وهجومية أيضا".

ولفت بيسكوف أيضا إلى أن الحديث إذا ما دار حول منظومات الدفاع الجوي المحمولة، فسيكون ذلك "خطيرا للغاية".

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي بهذا الشأن: "علاوة على ذلك، تقولون هنا كما يزعم، ولا أعرف مدى موثوقية ذلك، فقد جرى ذكر منظومات الدفاع الجوي المحمولة. تداول منظومات الدفاع الجوي المحمولة هو بشكل عام مادة منفصلة ينظمها القانون الدولي. هذا أمر خطير للغاية، ولا يساهم في خفض التوتر".

المصدر: نوفوستي

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا