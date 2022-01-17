 
مباشر

مصر والمغرب يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

أخبار روسيا

مصر والمغرب يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6uc

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره المغربي ناصر بوريطة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية.

إقرأ المزيد
مصر والجزائر تدعمان إجراءات الرئيس التونسي
مصر والجزائر تدعمان إجراءات الرئيس التونسي

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ أن الوزيرين تبادلا خلال اتصال هاتفي القضايا الإقليمية بالمنطقة وعلى الساحة الإفريقية في ضوء القمة الإفريقية القادمة، حيث أكدا على أهمية استمرار التشاور تجاه مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا