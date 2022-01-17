مصر والمغرب يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
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بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره المغربي ناصر بوريطة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ أن الوزيرين تبادلا خلال اتصال هاتفي القضايا الإقليمية بالمنطقة وعلى الساحة الإفريقية في ضوء القمة الإفريقية القادمة، حيث أكدا على أهمية استمرار التشاور تجاه مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين.
المصدر: RT
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