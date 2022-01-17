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قاذفات "سو-25" تدمر "العدو" خلال تدريبات في بريموريه

أخبار روسيا

قاذفات
Sputnik
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قال المكتب الصحفي للدائرة العسكرية الشرقية، إن قاذفات هجومية من طراز "سو-25" قامت في إطار تدريبات جوية في إقليم بريموريه بالشرق الأقصى الروسي، بتدمير الأهداف المحددة لها.

وذكر المكتب، في بيان له، أن هذه الطائرات الحربية التي تكمن مهمتها الرئيسية في قصف الأهداف الأرضية، هاجمت خلال التدريبات، بالقنابل منشآت العدو المفترض وقصفت آلياته ومعداته.

وأشار البيان إلى أن هذه التمارين جرت في ميدان التدريب الجوي "نوفوسيلسكي" الذي يبعد 15 كيلومترا عن مدينة "سباسك دالني" في إقليم بريموريه.

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وأضاف البيان: "وأثناء التدريب القتالي، قامت هذه الطائرات القاذفة الهجومية بقصف أهداف تحاكي مواقع القيادة والمراقبة، كما استخدمت المدافع الرشاشة لقصف أرتال مركبات مدرعة للعدو المفترض".

وتدرب الطيارون كذلك، خلال التمرينات، على تنفيذ مهام التحليق فوق المناطق المحددة لهم والقيام بطلعات جوية قتالية مشتركة.

المصدر: نوفوستي

 

 

 

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