مصدر يؤكد لـRT موعد زيارة نائب رئيس الحكومة الليبية إلى موسكو

أكد أحمد النمر مستشار نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين القطراني، أن الأخير سيزور موسكو يرافقه وفد وزاري يوم الثلاثاء المقبل، نافيا الشائعات حول إلغاء الزيارة.

وأشار النمر في تصريح لـRT إلى أن القطراني سيرافقه في الزيارة وزير التخطيط الدكتور فاخر بوفرنة، ووزير النفط والغاز محمد عون، ووزير الصحة الدكتور علي الزناتي.

ونفى جميع الأخبار المتداولة حول إلغاء الزيارة.



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وكان مصدر دبلوماسي في موسكو صرّح لوكالة "نوفوستي" بأن زيارة نائب القطراني إلى روسيا قيد الإعداد، لكن لم تتحدد مواعيد نهائية حتى الآن.

وقال: "يجري العمل على مثل هذه الزيارة لكن حتى الآن لم يتم الاتفاق على موعدها وبرنامجها. الجانب الليبي نفسه طلب تأجيل الزيارة".

المصدر: RT