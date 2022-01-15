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قديروف يدعو لإزالة جميع المحتويات المسيئة لجمهورية إنغوشيا في الإنترنت

أخبار روسيا

قديروف يدعو لإزالة جميع المحتويات المسيئة لجمهورية إنغوشيا في الإنترنت
AFP Alexei Druzhinin
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف - أرشيف
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أعلن وزير الإعلام في الشيشان الروسية أحمد دودايف أن رئيس الجمهورية رمضان قديروف أصدر تعليماته بإزالة جميع المحتويات المسيئة لجمهورية إنغوشيا وشعبها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: "صدرت التعليمات من رئيس الجمهورية قديروف بإزالة جميع البيانات المعادية لأبناء وشعب إنغوشيا".

وأضاف: "لقد فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين الشعبين الشقيقين" الشيشاني والإنغوشي.

وصرح قديروف في وقت سابق بعدم وجود أي مشاكل مع إنغوشيا المجاورة.

وأقرت المحكمة الدستورية الروسية عام 2018 الحدود الإدارية بين إنغوشيا والشيشان بما يتفق مع الدستور، وفي مارس 2019 دوّنت الحدود الجديدة في سجل الحدود الإدارية الروسية.

المصدر: RT

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