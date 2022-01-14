مباحثات روسية أمريكية حول المناخ على مستوى مبعوثي الرئيسين
Sputnik ALEXEI DRUZHININ
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أعلن مفوض الرئيس الروسي لشؤون المناخ رسلان إديلغيرييف أنه سيجري مباحثات مع نظيره الأمريكي جون كيري حول قضايا المناخ في الـ27 من يناير الجاري.
وقال إديلغيرييف في تصريح لوكالة "تاس": "سينعقد المنتدى في الـ27 من يناير، وسنلتقي خلاله. وبشكل عام نحن نتبادل المعلومات في إطار عملنا، بمبادرة من الجانب الأمريكي بشكل أساسي".
وأوضح أنه خلال منتدى الاقتصادات العالمية الرائدة الذي ستعقد المباحثات الأمريكية الروسية على هامشه، سيبحث قضايا الحد من انبعاثات الميثان وإنتاج الفحم.
وسيعقد المنتدى عبر الإنترنت بمبادرة من الولايات المتحدة.
المصدر: تاس
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