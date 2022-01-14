موسكو ترفض اتهامات واشنطن لشركة روسية بدعم برامج بيونغ يانغ الصاروخية

رفضت الخارجية الروسية الاتهامات الأمريكية لشركة "بارسيك" الروسية بأنها تلعب "دورا أساسيا" في تقديم الدعم للبرامج الصاروخية لكوريا الشمالية.

ووصفت الخارجية الروسية تصريح الخارجية الأمريكية بهذا الصدد بأنه "غير مقبول ومرفوض تماما".

وأضافت أن "الولايات المتحدة تحاول تشويه الحقائق وتطلق اتهامات باطلة وغير مبررة بأن روسيا تساعد في تطوير البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، دون أن تقدم أي دليل".

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وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو "متمسكة بكافة التزاماتها في عدم الانتشار النووي، سواء في إطار مجلس الأمن الدولي أو الآليات الدولية متعددة الأطراف التي تشارك فيها".

وأشارت إلى أن واشنطن تسعى "لاستخدام كل الوسائل، بما فيها تشويه الحقائق، لتأجيج الخطاب المعادي لروسيا".

المصدر: RT