"أوميكرون" يتجه للهيمنة في موسكو وتوقعات بقفزة حادة في الإصابات

حذرت سلطات العاصمة الروسية موسكو من أن متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا يتجه إلى أن يصبح السلالة السائدة في المدينة، ومن المتوقع زيادة حادة في عدد الإصابات الجديدة بالوباء.

وأعلن المكتب الإعلامي لعمدة وحكومة موسكو في بيان أصدره اليوم الجمعة تسجيل 729 إصابة بـ"أوميكرون" خلال فترة ما بين 20 ديسمبر (عندما رصدت أول إصابة بالمتحور الجديد شديد العدوى في المدينة) و13 يناير، لافتة إلى أن نسبة الإصابات بـ"أوميكرون" بين إجمالي عدد حالات الإصابة التي تم فحصها خلال فترة ما بين السادس والتاسع من يناير تصل 41.7%.

بدوره، أقر عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، خلال زيارة مركز للفحوصات المختبرية، بأن نتائج الفحوصات تظهر أن "أوميكرون" يبدأ بالهيمنة بين سلالات كورونا التي تتفشى في المدينة، مرجحا أن ذلك سيؤدي إلى زيادة ملموسة في عدد الإصابات الجديدة في المدينة في الأيام القادمة.

وأكد سوبيانين أن عدد الإصابات الجديدة بكورونا في موسكو قد يتجاوز يوم غد السبت عتبة سبعة آلاف حالة، مقابل نحو 5.7 ألف حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مرجحا أن ارتفاع وتيرة تفشي العدوى سيستمر خلال الأسبوع القادم.

المصدر: وكالات