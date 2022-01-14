روسيا تدرج اثنين من مساعدي نافالني على قائمة الإرهاب والتطرف

أدرجت السلطات الروسية اليوم الجمعة اثنين من مساعدي الناشط المعارض المسجون أليكسي نافالني على قائمة الإرهاب والتطرف.

ونشرت الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بالرقابة المالية على موقعها الإلكتروني اليوم نسخة محدثة من "قائمة الأشخاص الذين تتوفر معلومات عن تورطهم في أنشطة متطرفة أو إرهابية" ("قائمة الإرهابيين والمتطرفين") وهي تضم اسمي المساعدين المقربين من نافالني، إيفان جدانوف وليونيد فولكوف.

وسبق أن رفعت دعوى قضائية في روسيا أواخر أغسطس الماضي ضد فولكوف وجدانوف (المقيمين في الخارج) بتهمة "جمع أموال وتقديم خدمات مالية إلى منظمة متطرفة"، في إشارة إلى منظمتي "صندوق محاربة الفساد" و"مكاتب نافالني" اللذين تم تصنيفهما جماعتين متطرفتين في البلاد.

ويتيح إدراج اسمي جدانوف وفولكوف على قائمة الإرهاب والتطرف للسلطات الروسية تجميد أصولهما المصرفية دون أمر قضائي ومنعهما من ممارسة أي تعاملات مالية متعلقة بالعقارات في البلاد.

المصدر: RT + وكالات