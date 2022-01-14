مع تفشي "أوميكرون".. روسيا تشهد قفزة جديدة بإصابات كورونا

كشفت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الحكومة الروسية، أن البلاد سجلت اليوم الجمعة 23820 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ارتفاعا عن 21155 حالة أمس الخميس.

وقالت غوليكوفا في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "في اليومين الأخيرين، تتجاوز الأعداد اليومية لحالات كورونا عتبة الـ20 ألف حالة، واليوم هناك 23820 حالة جديدة".

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وبلغت حصيلة أول أمس الأربعاء 17946 إصابة، وذلك بعدما كانت المعدلات تتراوح بين 15 و17 ألف على مدى الأسبوع من 3 إلى 10 يناير في ظل انحسار الموجة السابقة من الوباء.

وتتوقع السلطات الروسية ارتفاعا قد يكون قياسيا في حالات الإصابة بكورونا في البلاد في الأسابيع القادمة بسبب انتشار متحور "أوميكرون".

المصدر: وكالات