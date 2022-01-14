روسيا.. تفتيش مفاجئ للجاهزية القتالية في الدائرة العسكرية الشرقية

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم، إن قوات الدائرة العسكرية الشرقية، تشهد عملية تفتيش مفاجئة للجاهزية القتالية.

وأضاف البيان: "يستمر تنفيذ الفعاليات الواردة في الخطة والمقررة لتدريب القوات خلال فترة الشتاء. وضمن التحضير للمناورات الاستراتيجية للقيادات والأركان "فوستوك 2022"، تشهد قوات الدائرة العسكرية الشرقية عملية تفتيش مفاجئة للجاهزية القتالية".

وشدد البيان على أن، هذه التدريبات ستسمح بتقييم قدرة الجيش على العمل بسرعة بعد إعادة تجميع صفوفه ونقله لمسافات طويلة عبر أراضي روسيا.

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وسيتعين على القوات المشاركة في الفعالية من الدائرة العسكرية الشرقية، تركيز اهتمام خاص على إمكانيات البنية التحتية اللوجستية لنقل الأفراد والمعدات العسكرية.

في ديسمبر الماضي، أفاد فاليري غيراسيموف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، بأن مناورات "فوستوك 2022 "، تعتبر الفعالية الرئيسية للقوات المسلحة في عام 2022، وستجري في سبتمبر المقبل، بمشاركة مجموعات عسكرية من دول أجنبية.

المصدر: نوفوستي