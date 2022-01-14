غينسبورغ يؤكد أنه تحمل "أوميكرون" بسهولة بفضل "سبوتنيك V"

قال رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، إن الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" لن يمرضوا على الأرجح بفيروس كورونا الناجم عن سلالة "أوميكرون".

وأشار العالم الروسي المعروف، إلى أنه أصيب شخصيا بـ "أوميكرون" لكنه لم يمرض بكوفيد بفضل الحماية التي وفرها اللقاح.

وأضاف غينسبورغ: "الذين تم تطعيمهم بلقاح سبوتنيك V، لن يمرضوا على الأغلب بفيروس كورونا الناجم عن سلالة أوميكرون. وقد لا يعرفون أنهم أصيبوا بالمرض حتى يتم فحصهم بخصوص الأجسام المضادة ويطلعوا على نتائج تحديد الفيروس من سلالة أوميكرون. وهو ما قمت به بعد عودتي من زيارة خارج البلاد. لولا ذلك لما علمت بإصابتي بمتحور أوميكرون".

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وأوضح غينسبورغ أن فحص الدم بعد الرحلة، أظهر وجود مستوى مرتفع للغاية من الأجسام المضادة التي يمكنها تحييد "أوميكرون".

وقال: "هذا يعني أني أصبت بالفيروس لكني لم أمرض ولم تظهر لدي أية أعراض لأني تلقيت لقاح سبوتنيك V".

المصدر: نوفوستي