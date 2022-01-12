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الدفاع الروسية: نقل 86 مواطنا روسيا آخر من كازاخستان

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الدفاع الروسية: نقل 86 مواطنا روسيا آخر من كازاخستان
Sputnik VALERY MELNIKOV
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ثالث رحلة للقوات الجوية الفضائية الروسية لإجلاء المواطنين الروس من كازاخستان نقلت 86 مواطنا آخر إلى موسكو.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم من مدينة ألما آتا بجنوب كازاخستان، كانوا سياحا زاروا كازاخستان خلال عطلة رأس السنة، وتوجهوا إلى قوات حفظ السلام الروسية بطلب الإجلاء على خلفية الاضطرابات الأخيرة في البلاد.

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وكانت طائرات وزارة الدفاع الروسية قد نقلت 2009 مواطنين روس وأجانب من كازاخستان إلى روسيا.

يذكر أن كازاخستان شهدت منذ أوائل يناير الجاري موجة من الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال شغب واضطرابات خلفت قتلى وجرحى.

وطلبت سلطات كازاخستان إرسال قوات حفظ السلام من منظمة معاهدة الأمن الجماعي للسيطرة على الوضع.

المصدر: "نوفوستي"

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