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مراسلتنا: اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين على مدخل مدينه رام الله الشمالي (فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين على مدخل مدينه رام الله الشمالي (فيديو)
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أفادت مراسلتنا باندلاع مواجهات، اليوم الثلاثاء، بين فلسطينيين وعناصر من الجيش الإسرائيلي على مدخل مدينه رام الله الشمالي، في الضفة الغربية.

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وأوضحت مراسلتنا بأن المواجهات بدأت بعد وقفة لطلاب جامعة "بيرزيت" ضد حملة الاعتقالات التي طالت عددا من الطلبة مؤخرا".

المصدر: RT

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