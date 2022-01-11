الصحفيون مهتمون برأي بوتين بهدية إفريقية مصنوعة من أجنحة الفراشات

وعد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بسؤال الرئيس فلاديمير بوتين عن انطباعاته حول الهدايا التي تلقاها من سفير جمهورية إفريقيا الوسطى لدى روسيا.

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وكان ليون دودونو بوناغازا، سفير جمهورية إفريقيا الوسطى لدى روسيا الاتحادية، قد صرّح في وقت سابق بأنه أهدى إلى بوتين صورة له عملت من أجنحة الفراشات، عند وصوله إلى موسكو بصفة سفير لبلاده.

وإضافة إلى ذلك، روى السفير كيف التقى مع بوتين أثناء دراسته في كلية الحقوق بجامعة لينينغراد الحكومية في سبعينيات القرن الماضي. وبمناسبة ذكرى هذا اللقاء، أهدى السفير للرئيس الروسي طاولة خشبية نقشت عليها عبارة: "تخليدا لذكرى حياتنا الطلابية بمنطقة الخط الثاني والعشرين في جزيرة فاسيليفسكي".

وجوابا على أسئلة دارت حول رد فعل بوتين إزاء هاتين الهديتين، وعما إذا كانتا أعجبتا الرئيس الروسي، وهل يذكر أنه تصادف مع سفير إفريقيا الوسطى في الجامعة أثناء دراستهما هناك، وعما إذا ستنشر صورة للهدية، قال بيسكوف: "أنتم تعلمون، أنا بحاجة إلى توضيح من خلال خدمة البروتوكول لدينا، لأن هذه الهدايا بالتأكيد قدمت من خلال خدمة البروتوكول. وأنا بالتأكيد سأسأل الرئيس عن انطباعاته بهذا الشأن".

المصدر: نوفوستي