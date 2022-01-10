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وزارة الدفاع الروسية تجلي دبلوماسيين نمساويين وهنغاريين من كازاخستان

أخبار روسيا

وزارة الدفاع الروسية تجلي دبلوماسيين نمساويين وهنغاريين من كازاخستان
Sputnik وزارة الدفاع الروسية
إجلاء سياح روس من مدينة ألما آتا في كازاخستان على متن طائرة نقل عسكرية روسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن طائرة تابعة لها نقلت من مدينة ألما آتا في كازاخستان إلى موسكو عددا من الدبلوماسيين النمساويين والهنغاريين مع أفراد عائلاتهم.

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وقالت الوزارة للصحفيين إن "طائرة نقل تابعة للقوات الجوفضائية الروسية نقلت من مطار ألما آتا إلى موسكو 146 مواطنا روسيا"، بالإضافة إلى قيام "طائرة تابعة لوزارة الدفاع بنقل عدد من الدبلوماسيين الأجانب مع عائلاتهم إلى مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو، وذلك تلبية لطلب من سفارتي هنغاريا والنمسا".

وفي وقت سابق كشف وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو عبر صفحته في "فيسبوك" أن وزارة الخارجية الروسية ساعدت في إجلاء مواطنين هنغاريين من ألما آتا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 1489 مواطنا روسيا تم نقلهم حتى الآن من كازاخستان، حيث عاشت ألما آتا وعدد من المدن الأخرى خلال الأيام الأخيرة اضطرابات واحتجاجات تحولت إلى أعمال عنف وشغب واسعة النطاق وحوادث إطلاق نار.

وخلفت هذه الأحداث آلاف من المتضررين، بالإضافة إلى سقوط قتلى لا يزال عددهم الدقيق مجهولا. وتلبية لطلب من رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف أرسلت الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي قوات حفظ السلام التابعة لها إلى البلاد، حيث أعلنت السلطات عن إعادة النظام الدستوري إلى جميع أنحاء البلاد.

المصدر: "تاس"

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