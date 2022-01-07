مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بهبوط اضطراري لمروحية في باشكورتوستان الروسية
Sputnik Яков Андреев
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أعلنت السلطات الروسية عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء هبوط اضطراري لمروحية خاصة في جمهورية بشكورتوستان جنوب روسيا.
وأفادت الإدارة الإقليمية المركزية لحوادث النقل بلجنة التحقيقات الروسية، في بيان، بأن المروحية من نوع "AS350" نفذت عملية هبوط اضطراري في منطقة بلاغوفيشينسك بجمهورية بشكورتوستان خلال تنفيذ رحلة من عاصمتها أوفا إلى قرية بافلوفكا.
وأضاف البيان أن المروحية كان على متنها 3 أشخاص وأصيب اثنان منهم وقتل آخر، فيما باشر المحققون البحث في ملابسات الحادث.
المصدر: وكالات روسية
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