واشنطن: "لن نرد على مقترحات روسيا الأمنية بندا بندا"

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لن ترد "بندا بندا" على مقترحات روسيا للضمانات الأمنية المتبادلة لخفض التوتر في أوروبا، بل تسعى لبحث مجمل القضايا الخلافية دفعة واحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في مؤتمر صحفي دوري إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "أوضح أنه يمكن إحراز تقدم في بعض القضايا (التي طرحتها روسيا)، وأنه يصعب تحقيق هذا في قضايا أخرى".

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وأشارت إلى أن واشنطن "لا ترد على هذه المقترحات نقطة تلو الأخرى... لا أعتقد أننا سنفعل ذلك في المفاوضات".

ولفتت إلى أن بلادها في المحادثات المقبلة مع روسيا تعتزم مناقشة قضايا "غزو الدول المجاورة واستخدام الأسلحة الكيماوية على أراض أجنبية".

وتابعت أن السلطات الأمريكية تؤمن بإمكانية إحراز تقدم في المفاوضات مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية.

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وأضافت: "لا نعرف ما الذي ستحققه المحادثات المزمعه الأسبوع المقبل، لكن نهجنا سيكون عمليا وموجها نحو تحقيق النتائج، إذا كانت روسيا جاهزة لذلك".

وقدمت روسيا في 15 ديسمبر الماضي اقتراحات للولايات المتحدة لنظام ضمانات أمنية متبادلة لخفض التوترات العسكرية في أوروبا.

المصدر: "تاس" + RT