النيابة العامة الروسية تشير إلى ترويج واسع النطاق في الإنترنت لمعلومات مزيفة عن اللقاحات

قال مصدر في النيابة العامة الروسية، إن هذه المؤسسة لاحظت وجود حملة ترويج واسع النطاق في الإنترنت لمعلومات مزيفة عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف المصدر: "تم إطلاق حملة واسعة النطاق على الإنترنت للترويج لمعلومات غير دقيقة حول الخطر القاتل للقاحات ضد عدوى فيروس كورونا، والانقراض الوشيك للسكان الذين تم تطعيمهم على كوكب الأرض، وأن التطعيم ليس إلا عملية لتشفير البشر وغير ذلك من السخافات".

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وأشار المصدر إلى أنه على خلفية هذه المنشورات، تنشط في الإنترنت الكثير من المواقع وقنوات التيليغرام المشبوهة التي تعرض بيع شهادات التطعيم، ورموز QR، ونتائج اختبارات PCR، وغيرها بدون مراجعة المؤسسات الطبية ولقاء مبالغ مالية محددة.

وذكر المصدر، أن الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام "روسكومنادزور"، وعلى أساس طلبات النيابة العامة، قامت بإزالة أو حظر قدر كبير من المواد الإعلامية غير الدقيقة.

المصدر: تاس