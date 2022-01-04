مدينة روسية تزرع شجرة مماثلة للتي استراح تحتها النبي محمد خلال رحلته إلى سوريا

افتتح الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، في محيط مسجد "قلب الشيشان" شجرة مشابهة للشجرة التي استراح تحتها النبي محمد خلال رحلته التجارية إلى سوريا.

ونشر قديروف صورا على منصات التواصل الاجتماعي للمنافسة قال خلالها إنه "تكريما للشيخ العظيم كونتا خادجي كيشيف تم وضع شجرة مماثلة للشجرة التي استراح تحتها النبي محمد خلال رحلته إلى سوريا".

وأضاف: "جئنا بهذه الشجرة من بلدة الأزرق بالقرب من العاصمة الأردنية، حيث تنمو منذ أكثر من خمسة عشر قرنا"، مضيفا "ديننا يلزمنا بمحبة الرسول الأعظم محمد وتكريمه ومدحه وأيضا بالنسبة لنا الأرض غالية، فيها قدم رسول الله الأشياء التي لمست يده. الشجرة التي استراح تحتها ليست استثناء وكل ما يتعلق بحياته له معنى مقدس عميق بالنسبة لنا".

المصدر: سبوتنيك