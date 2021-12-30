شويغو: قواتنا المسلحة بين الأكثر فعالية في العالم

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات المسلحة الروسية بين الأكثر تقدما وفعالية في العالم.

وقال شويغو في تهنئته الجيش بمناسبة عيد رأس السنة التي نشرتها وزارة الدفاع يوم الجمعة 31 ديسمبر: "قواتنا المسلحة واحدة من أكثر القوات تقدما وفعالية في العالم اليوم. وهي تضمن الأمن العسكري للبلاد وتحمي مصالحها الوطنية بحزم".

وأشار إلى أن عام 2021 لم يكن سهلا بالنسبة للقوات المسلحة الروسية، لكنها "كانت تسعى لتحقيق الأهداف المحددة، وأصبحت أقوى وأكثر خبرة حيث تم تجهيز الجيش والأسطول وتعزيز قدراتهما وتحسين ظروف الخدمة في صفوفهما".

كما أعرب وزير الدفاع عن امتنانه لجميع العسكريين الذين يشاركون في محاربة الإرهاب والعمليات الخاصة، بما فيها عمليات حفظ السلام والمهام الإنسانية خارج البلاد.

المصدر: تاس