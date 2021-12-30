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بوتين يمنح الجنسية الروسية للمستشارة السابقة لرونالد ريغان

أخبار روسيا

بوتين يمنح الجنسية الروسية للمستشارة السابقة لرونالد ريغان
Globallookpress Kremlin Pool
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منح الرئيس فلاديمير بوتين بمرسوم خاص الجنسية الروسية لسوزان ماسي المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الـ40 رونالد ريغان.

وتم نشر المرسوم على الموقع الرسمي للوثائق القانونية اليوم الخميس.

وكانت ماسي قد توجهت إلى بوتين في مايو الماضي بطلب منحها الجنسية الروسية.

يذكر أن سوزان ماسي من مواليد عام 1931، وهي كاتبة ومؤرخة وشخصية اجتماعية أمريكية وموظفة سابقة في وزارة الخارجية.

وعملت مستشارة للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان في 1984 – 1988، ولعبت دورا مهما في تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن وإنهاء الحرب الباردة، حيث شاركت في التحضير للقاءات ريغان مع الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف في جنيف وريكيافيك عامي 1985 و1986.

المصدر: نوفوستي

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