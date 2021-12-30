وزير: ثلث أراضي روسيا قد تصبح محميات طبيعية

قال وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف، إنه قد يتم وضع حوالي 30٪ من أراضي روسيا، تحت تأثير قوانين حماية البيئة.

وأشار الوزير إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإطاري العالمي للتنوع البيولوجي لفترة ما بعد عام 2020، ينص على أنه بحلول عام 2030 يجب تزويد 30٪ من الكوكب بمنظومة فعالة من المناطق المحمية، مع فرض تدابير بيئية أخرى.

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وأضاف الوزير: "تقع 25٪ من أراضي بلادنا تحت الحماية التشريعات البيئية، وهي ليست فقط مناطق محمية بشكل خاص، بل وغابات واقية ومناطق لحماية موارد المياه".

وتابع الوزير القول: "في إطار المشروع الفيدرالي -الحفاظ على التنوع البيولوجي وتطوير السياحة البيئية، نخطط لإنشاء 24 منطقة محمية (مناطق طبيعية محمية بشكل خاص). وتم إنشاء 16 منها بالفعل حتى الآن. لذلك يبدو 30٪، بمثابة الرقم القابل للتحقيق فعلا".

المصدر: نوفوستي