رئيس مجلس موسكو: لا حاجة إلى فرض قيود إضافية في المدينة عشية أعياد رأس السنة

أعلن رئيس مجلس مدينة موسكو، أليكسي شابوشنيكوف أن تحسن الوضع الوبائي في العاصمة الروسية يغني عن ضرورة فرض قيود إضافية في المدينة عشية أعياد رأس السنة الجديدة.

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وكتب رئيس المجلس على صفحته في "فيسبوك" أن "الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا في موسكو عاد إلى استقراره في نهاية السنة، وليس من الضروري فرض قيود جديدة عشية أعياد رأس السنة".

مع ذلك فقد ذكر شابوشنيكوف أن حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا ما زالت تُرصد في المدينة، معربا عن رأيه أن "التطعيم الجماعي يبقى وسيلة وحيدة للتغلب على الجائحة".

وأشار إلى أن مستوى مناعة القطيع في صفوف نواب مجلس موسكو بلغ 87%.

وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أخبر أمس الثلاثاء بأن الوضع الوبائي المتعلق بانتشار عدوى كورونا في موسكو يتحسن، وسط تراجع معدل حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" بنسبة 13% خلال الأسابيع الخمسة الماضية. وأضاف أن المدينة تكيفت مع الحياة في ظروف الجائحة، وتنوي السلطات الاكتفاء بفرض القيود الأقل حجما ودقة "تجنبا لاضطراب وتيرة عمل المدينة".

ووفقا للمعطيات الرسمية، تتصدر موسكو قائمة المناطق الروسية من حيث عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19". وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المدينة 2.025.344 حالة، بينها 1798 حالة تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت البيانات الأخيرة إلى أن مستوى مناعة القطيع في موسكو بلغ 72%.

المصدر: "تاس"