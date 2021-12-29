مجموعة سفن من أسطول المحيط الهادئ الروسي تغادر فلاديفوستوك في رحلة بعيدة

غادرت مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الأربعاء، قاعدتها في فلاديفوستوك للقيام بمهام، في إطار رحلة بحرية بعيدة، ستزور خلالها جمهورية سيشيل.

وقال المكتب الصحفي للأسطول في بيان إن مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ، من ضمنها سفينة الحرس "ناخيموف"، والطراد المزود بالصواريخ "فارياغ"، والسفينة المضادة للغواصات "الأميرال تريبوتس" والناقلة البحرية الكبيرة "بوريس بوتوما"، غادرت فلاديفوستوك للقيام برحلة بحرية في المحيط الهادئ.

ومن المقرر أن تزور السفن موانئ عدد من الدول خلال الرحلة، بما في ذلك جزر سيشيل، وستجري تدريبات مخطط لها، من بينها تدريبات دولية.

المصدر: تاس