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زاخاروفا: لا نعتزم العودة خلف "الستار الحديدي"

أخبار روسيا

زاخاروفا: لا نعتزم العودة خلف
Sputnik Russian Foreign Ministry
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لا تعتزم العودة خلف "الستار الحديدي" في علاقاتها مع الغرب.

وقالت في تصريح لقناة "بيلاروس"، اليوم الثلاثاء: "نحن لن نقوم بذلك".

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وأضافت أنه من غير الواضح "ماذا سيبني شركاؤنا الغربيون".

وكانت روسيا قد وجهت إلى الولايات المتحدة وحلف الناتو مقترحات بشأن الأمن في أوروبا في ظل التوترات حول أوكرانيا.

وأكدت واشنطن أنها ستبحث المبادرة الروسية مع الحلفاء، وسترد عليها في وقت قريب.

المصدر: "نوفوستي"

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