روسيا توقع أولى عقود تصدير بندقية كلاشينكوف الجديدة " آكا - 19"

أفاد فاليري ريشيتنيكوف، المتحدث باسم الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني، بأن موسكو وقعت أولى عقود تصدير بندقية كلاشينكوف الجديدة " آكا - 19" التي صممت على مقاس ذخيرة الناتو.

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وفي رد على سؤال بالخصوص من وكالة نوفوستي، قال ريشيتنيكوف: "كان هناك الكثير من الاهتمام بهذا المنتج. بالإضافة إلى ذلك، تم بالفعل توقيع العقود الأولى لتصدير (آكا - 19) في عام 2021".

وكانت البندقية الروسية الجديدة "آكا - 19" قد عرضت لأول مرة في الخارج بمعرض "آيدكس 2021" الذي أقيم في فبراير في أبو ظبي.

يشار إلى أن بندقية كلاشينكوف الجديدة مطورة عن بندقية سابقة طراز "آكا – 12"، وهي متوافقة مع ذخيرة الناتو 5.56 عيار 45 ملم، ومزودة بعدة لوحات "بيكاتيني" تركب عليها أجهزة إضافية، بما في ذلك أجهزة التصويب، قبضة المسدس، المصباح، دليل الأهداف الليزرية.

وتتميز هذه البندقية الهجومية الروسية الجديدة بسهولة صيانتها، وتشغيلها السريع وبسبطانة صامته وعديمة اللهب، وهي فعالة في المناخات الحارة والرطبة والأجواء المتربة.

المصدر: نوفوستي