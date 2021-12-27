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روسيا.. اعتقال مسلحين اثنين شاركا في الهجوم على داغستان عام 1999

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روسيا.. اعتقال مسلحين اثنين شاركا في الهجوم على داغستان عام 1999
Sputnik
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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عن اعتقال اثنين من المسلحين الذين شاركوا في صفوف عصابة شامل باسايف وخطاب، في الاعتداء على داغستان عام 1999.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها إن "المحققين، بالتعاون مع أفراد من جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية، وبدعم من الحرس الروسي، اعتقلوا اثنين من سكان إقليم ستافروبول (بجنوب روسيا) هما قاهربيك باكييف، وإلخان كانمورزاييف".

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وذكر البيان أنه تم اعتقال كانمورزاييف وباكييف في 23 ديسمبر، وأحيلا إلى هيئة تحقيق أولية بتهم تشمل المشاركة في العصابة والتمرد المسلح والتعدي على حياة ضابط إنفاذ القانون، مضيفا أن "البحث عن المتورطين الآخرين في جرائم الإرهاب مستمر".

وحسب التحقيق، فإن الرجلين انضما طواعية في يوليو 1999 لعصابة باساييف وخطاب وشاركا في الهجوم على منطقة بوتليخ في داغستان في أغسطس من نفس العام، عندما دخلت مجموعات من المسلحين يقدر عددهم بزهاء 1500 فرد، أراضي داغستان وسيطرت على عدد من القرى، قبل أن تطردها من هناك القوات الفدرالية الروسية وقوات الدفاع الذاتي المحلية.

وكانت لجنة التحقيق الروسية، أعلنت في سبتمبر الماضي عن اعتقال عضوين آخرين من العصابة التي هاجمت داغستان عام 1999.

المصدر: "نوفوستي"

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