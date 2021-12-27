شويغو: مراكز الإنقاذ الدولية يمكن أن تساعد في حالات الطوارئ في العالم لكن العقوبات تحول دون ذلك

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن التنسيق الدولي لمراكز الإنقاذ يمكن أن يساعد في حالات الطوارئ بمناطق مختلفة من العالم، لكن العقوبات تجعل إنشاء هذه المراكز أمرا مستحيلا.

وأضاف شويغو في مقابلة لصحيفة "aif.ru"، نشرت يوم الاثنين: "لفترة طويلة، من خلال وزارة حالات الطوارئ، اقترحنا إنشاء مراكز إنقاذ تنسيقية في مناطق مختلفة من العالم. على سبيل المثال، للإطفاء المشترك لحرائق الغابات. لأنه لا يوجد بلد قادر على الاحتفاظ بمثل هذا العدد من الطيران والكوادر عند الحاجة إليهم في حال وقوع عارض اضطراي فجائي، مثل نشوب حريق قوي. ويمكن تنفيذ مثل هذا النهج في كل مكان، إذا لم تكن هناك كل أنواع الحواجز في شكل عقوبات، بيروقراطية. إذا كان لدى الجميع رغبة لنعيش في وئام ونساعد بعضنا البعض".

ولفت الوزير إلى أن الوزارة لديها أكبر عدد من طائرات Il-76 وطائرات الهليكوبتر Mi-8 و Mi-26، منوها بأن كل منها، إذا لزم الأمر، قادرة على إطفاء الحرائق.

المصدر: تاس