نحو 700 ألف أجنبي حصلوا على الجنسية الروسية خلال عام 2021
Sputnik
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كشفت وزارة الداخلية الروسية أن حوالي 668 ألف أجنبي حصلوا على الجنسية الروسية في الفترة ما بين يناير إلى نوفمبر العام الجاري.
وحسب إحصاءات دائرة الهجرة في وزارة الداخلية الروسية بلغ عدد الأشخاص الذين تم اتخاذ قرار بشأنهم للحصول على الجنسية الروسية 667939.
وخلال نفس الفترة من العام الماضي، تم منح الجنسية الروسية إلى 563342 أجنبيا.
المصدر: نوفوستي
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