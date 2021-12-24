بالفيديو.. الأمن الروسي يعتقل عسكريا بتهمة خيانة الدولة

أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي باعتقاله عسكريا في مقاطعة فورونيج الروسية بتهمة العمل لصالح الاستخبارات الأوكرانية.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للجهاز، اليوم الجمعة: "قام أفراد جهاز الأمن الفدرالي الروسي في مقاطعة فورونيج باحتجاز عسكري تابع للمنطقة العسكرية الغربية بتهمة قيامه بجريمة "خيانة الدولة" وفق المادة رقم 275 من القانون الجنائي الروسي".

ويرى التحقيق أن العسكري المتهم قام بنقل المعلومات عن الجيش الروسي للاستخبارات الأوكرانية، وكان تسربها سيؤدي إلى إلحاق أضرار بالقدرة الدفاعية للدولة".

المصدر: "نوفوستي"