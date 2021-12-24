روسيا.. تراجع وفيات كورونا اليومية إلى أقل من ألف والإصابات إلى 24 ألفا

تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا إلى 24703 وفيات، كذلك تراجع عدد الوفيات إلى 998 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 41213 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2126) تليها مدينة بطرسبورغ (2117) ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1270).

وبحسب آخر أرقام وإحصاءات المركز الروسي لمكافحة الوباء، الصادرة اليوم الجمعة، بلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية تفشي الوباء 10 ملايين و343353 إصابة، تعافى منها 9 ملايين و180379 شخصا، وبلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 302269 حالة وفاة.

المصدر: RT