وفاة شخصين بحريق في مستشفى للمصابين بكورونا بمقاطعة استراخان الروسية

لقي شخصان مصرعهما جراء حريق اندلع بمستشفى للأمراض المعدية في مقاطعة أستراخان الروسية، حيث كان يرقد هناك مرضى مصابون بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في جهاز الطوارئ الروسي، أن الحريق اندلع "في وحدة العناية المركزة ... وتسبب في وفاة شخصين".

ووفق البيانات الأولية فإن سبب الحادث هو احتراق معدات خاصة بالتزود بالأكسجين.

وقد أجلى رجال الإنقاذ الموظفين والمرضى من المبنى، وتم إخماد الحريق.

المصدر: نوفوستي