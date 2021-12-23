بوتين يعدد أسباب الأزمة الديمغرافية في البلاد ويقترح حلولا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الأزمة الديمغرافية تم رصدها في روسيا بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك بعد سقوط الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي.

وأوضح بوتين أن تراجع نسبة الولادات في روسيا مرتبط بعوامل مختلفة منها العامل المادي، لأن تربية الطفل وتنشأته تتطلب نفقات معينة، وكذلك تغير الأولوليات، وخاصة في حياة المرأة في المجتمعات ما بعد الصناعية، حيث تأخذ الدراسة وقتا طويلا من الحياة، وبعدها ينصب الاهتمام على العمل، ما يجعل الإنجاب في بعض الأحيان يكون ليس أولوية.

وأكد أن الحكومة الروسية تولي اهتماما كبيرا للمسألة الديمغرافية واتخذت تدابير كثيرة وتعتزم اتخاذ إجراءات أخرى في المستقبل.

وأضاف الرئيس الروسي أنه إلى ذلك قد يكون الجانب المادي سببا في بعض الأحيان في عدم الإنجاب، وأكد أن الجانب الروحي أيضا يلعب دورا مهما.

ولفت إلى أنه على الجميع أن يدرك بأن شعور الأبوة والأمومة هو أعلى درجات السعادة، وأعلى من الإحساس بالرفاه المادي.

وأضاف أن هذا التوجه والمفهوم للسعادة وأهمية الأسرة يجب أن يكون حاضرا في وعي الجميع، وذلك من خلال توعية المجتمع عن طريق وسائل الإعلام والفن.

المصدر: RT