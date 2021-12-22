موسكو وبرلين تبحثان ورقة الضمانات الأمنية الروسية المقترحة على الناتو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية بحث مع السفير الألماني لدى موسكو غيزا أندرياس فون غير، الضمانات الأمنية الروسية المقترحة على الناتو لوقف زحفه شرقا.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية: "تم خلال المباحثات إيلاء اهتمام خاص لمبادرة روسيا للضمانات الأمنية".

وأضاف البيان: "شدد ريابكوف على ضرورة استبعاد أي تقدم إضافي لحلف الناتو شرقا ونشر أسلحة تهدد أمن روسيا على تخوم حدودها".

ونشرت وزارة الخارجية الروسية الأسبوع الماضي مسودتي ضمانات أمنية اقترحتها على واشنطن والناتو، لوقف زحف الحلف وبنيته التحتية العسكرية باتجاه الحدود الروسية.

المصدر: "تاس"