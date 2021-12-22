لافروف: وزيرة الخارجية الألمانية ستزور روسيا
Reuters Hannibal Hanschke
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0ml
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن نظيرته في الحكومة الألمانية الجديدة أنالينا بيربوك قبلت الدعوة لزيارة روسيا.
وقال لافروف لقناة RT اليوم الأربعاء: "لقد التقيت أنالينا بيربوك في ستوكهولم، وأجرينا محادثة جميلة وإن كانت قصيرة لأسباب واضحة. وبالطبع أكدت لها دعوتنا لها لزيارة روسيا وهي بصدد القيام بها".
المصدر: "تاس"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.