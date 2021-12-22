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لافروف: وزيرة الخارجية الألمانية ستزور روسيا

أخبار روسيا

لافروف: وزيرة الخارجية الألمانية ستزور روسيا
Reuters Hannibal Hanschke
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن نظيرته في الحكومة الألمانية الجديدة أنالينا بيربوك قبلت الدعوة لزيارة روسيا.

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وقال لافروف لقناة RT اليوم الأربعاء: "لقد التقيت أنالينا بيربوك في ستوكهولم، وأجرينا محادثة جميلة وإن كانت قصيرة لأسباب واضحة. وبالطبع أكدت لها دعوتنا لها لزيارة روسيا وهي بصدد القيام بها".

 

المصدر: "تاس"

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