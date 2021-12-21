شويغو: 20 قاذفة صواريخ باليستية عابرة للقارات في حالة تأهب في 2022

أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى أن روسيا تحتل مكانة رائدة في العالم من حيث تزويد الجيش بمعدات وأسلحة حديثة، رغم أنها تحتل المركز التاسع فقط من حيث الميزانية العسكرية.

وقال شويغو، خلال اجتماع موسع لوزارة الدفاع الروسية بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، إن "نسبة تزويد الجيش والبحرية في روسيا بأسلحة حديثة تبلغ 71.2%، وبناء على ذلك تحتل قواتنا المسلحة اليوم مكانة رائدة في العالم من حيث نسبة تزويدها بأسلحة حديثة، بينما نحن في المركز التاسع من حيث الإنفاق الدفاعي".

حصة الأسلحة الحديثة في الترسانة النووية بلغت أعلى مستوى في التاريخ

ولفت وزير الدفاع الروسي إلى أن حصة الأسلحة الحديثة في الترسانة (الثالوث) النووية الروسية وصلت إلى 89.1%، وهذا يعد أعلى مستوى في التاريخ.

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وأضاف أن القوات البرية الروسية تسلمت هذا العام أكثر من 2.4 ألف قطعة عتاد عسكري. كذلك أشار إلى أنه تم إنشاء فوج جوي لمقاتلات ميغ من طراز "ميغ - 31 كا" مزودة بصواريخ فرط صوتية "كينجال".

وأكد وزير الدفاع الروسي أن القوات المسلحة الروسية نفذت جميع المهام المحددة للعام 2021. ولفت إلى أن الولايات المتحدة تزيد من وجودها العسكري على الحدود مع روسيا.

كما تحدث الوزير عن الخطط المستقبلية لتسليح القوات البحرية الروسية، وقال إن الشركات الروسية ستقوم ببناء 34 سفينة وغواصة للبحرية بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن عدد العسكريين المتعاقدين في الجيش الروسي سيزداد في 2022 بحوالي 15 ألف شخص، كما أنه من المقرر تدشين قرابة 3 آلاف مبنى جديد بالتزامن مع تزويد الجيش الروسي بأنواع جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

20 قاذفة صواريخ باليستية عابرة للقارات في حالة تأهب في 2022

وصرح وزير الدفاع الروسي بأنه سيتم وضع أكثر من 20 قاذفة صواريخ باليستية عابرة للقارات مثل "سارمات" و"أفانغارد" في حالة تأهب من قبل قوات الصواريخ الاستراتيجية في عام 2022.

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وقال الوزير إن "المهام ذات الأولوية لعام 2022 فيما يتعلق بالتسليح هي وضع 21 قاذفة صواريخ باليستية عابرة للقارات "يارس" و"أفانغارد" و"سارمات" في حالة تأهب في قوات الصواريخ الاستراتيجية".

وأضاف أنه سيتم تزويد القوات النووية الاستراتيجية للطيران بحاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-160 أم"، كما أنه من المقرر تزويد قوات الفضاء الجوي بخمس مجموعات من نظام الصواريخ "إس-400".

وأشار إلى أن تدريبات مركز القيادة الاستراتيجية "فوستوك" و"رعد" ستقام في عام 2022. كذلك أكد الوزير الروسي خلال حديثة أن محاولات الدول الغربية لعزل روسيا عن المسرح الدولي باءت بالفشل.

ومن المخطط أن يصل إنفاق روسيا على الدفاع الوطني إلى 3.51 تريليون روبل في عام 2022، وفي عامي 2023 و 2024 سيصل هذا الرقم إلى 3.55 و3.81 تريليون روبل على التوالي.

المصدر: نوفوستي + تاس