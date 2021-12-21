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بوتين: سنرد بشكل صارم على أي خطوات غير ودية ضدنا من أي طرف

بوتين: وجود قواتنا في سوريا يسهم بشكل ملحوظ في ضمان الاستقرار في هذا البلد

أخبار روسيا

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن وجود قوات مسلحة روسية في سوريا يسهم بشكل ملموس في ضمان الاستقرار في هذا البلد.

يتبع..

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