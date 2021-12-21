بوتين: وجود قواتنا في سوريا يسهم بشكل ملحوظ في ضمان الاستقرار في هذا البلد
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن وجود قوات مسلحة روسية في سوريا يسهم بشكل ملموس في ضمان الاستقرار في هذا البلد.
يتبع..
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن وجود قوات مسلحة روسية في سوريا يسهم بشكل ملموس في ضمان الاستقرار في هذا البلد.
يتبع..
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