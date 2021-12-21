بوتين يشيد بدور الجبهة الشعبية في حل مشاكل المواطنين

قال الرئيس فلاديمير بوتين، في برقية تحية للمشاركين والضيوف في مؤتمر الجبهة الشعبية لعموم روسيا، إن هذه المنظمة تحدد المشاكل وتشارك بنشاط في حلها لصالح المواطنين.

اليوم الثلاثاء، بدأت عبر الفيديو أعمال مؤتمر الجبهة الشعبية، الذي سيتم خلاله الإعلان عن اتجاهات تطورها للسنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف بوتين، في البرقية التي نشرت على موقع الكرملين: "خلال السنوات العشر الماضية، تمكنت الجبهة من توحيد العديد من المنظمات الاجتماعية المعروفة حول مهامها الضخمة والمطلوبة".

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وأكد بوتين، أن الجبهة وحدت في صفوفها مئات الآلاف من الأشخاص المحبين للوطن في جميع مناطق البلاد. ونوه بأنها تقوم ليس فقط بمراقبة فاعلية عمل الهيئات الحكومية على جميع المستويات وتحدد المشاكل بأمانة وصراحة، بل وتشارك أيضا بنشاط في حلها لصالح المواطنين.

وأشار رئيس الدولة، إلى أن الجبهة طرحت مبادرات دعم حركة المتطوعين، وتنظيم وجبات مجانية لطلاب المدارس الابتدائية وتسديد مدفوعات إضافية للأطباء، وفرض عمليات التفتيش البيئي.

وقال بوتين: "أود أن أشير بشكل خاص إلى إطلاق الجبهة لمشروع # نحن معا، الهادف لتعاضد المجتمع في محاربة الوباء الخطير".

المصدر: نوفوستي