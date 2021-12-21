بالفيديو.. غواصة روسية حديثة تصيب هدفا ساحليا بصاروخ مجنح من بحر اليابان

أفاد المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ بأن غواصة "بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي" الروسية العاملة بالديزل والكهرباء ضربت من بحر اليابان هدفا ساحليا واقعا على بعد ألف كيلومتر.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الثلاثاء: "قامت غواصة "بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي" الحديثة العاملة بالديزل في مياه بحر اليابان بإطلاق صاروخ مجنح لمنظومة "كاليبر" الصاروخية من تحت الماء في اتجاه هدف بري".

وأضاف أن الصاروخ أصاب الهدف الواقع على ميدان سيوركوم التكتيكي في الوقت المقدر، مشيرا إلى أن "مدى إطلاق النار تجاوز ألف كيلومتر".

وتابع أن الغواصة نفذت قبل إطلاق النار مناورة تكتيكية للخروج السري إلى منطقة تنفيذ المهمة.

ودقق: "أجرى طاقم الغواصة أثناء تنفيذ المهمة التدريبية مجموعة من التمارين بهدف تطوير خوارزمية الإجراءات عند إطلاق الصواريخ بأسلحة عالية الدقة".

المصدر: تاس