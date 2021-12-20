كورونا في روسيا.. انخفاض عدد الإصابات الجديدة إلى 27 ألفا 

تراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا إلى 27022 شخصا، فيما انخفض عدد الوفيات إلى 1019 حالة مقابل 27967 إصابة و1023 حالة وفاة في اليوم السابق.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الاثنين، أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة يعود إلى العاصمة موسكو (2630 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1958 حالة) ومقاطعة موسكو (1935 حالة).

وتماثل 30059 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل 32655 شخصا في اليوم السابق.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد منذ بداية الجائحة 10 ملايين و241812 حالة، منها 298222 حالة وفاة و9 ملايين و14980 حالة شفاء.

المصدر: RT